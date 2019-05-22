Четыре депутата вышли из фракции БПП

Четыре депутата вышли из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде. Соответствующее объявление сделала вице-спикер Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Геращенко сообщила, что заявления о выходе из фракции подали Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем.

"В президиум Верховной Рады Украины поступил ряд важнейших заявлений. Первое, согласно поданным заявлениям, сообщаю о выходе народных депутатов Украины Светланы Залищук, Аркадия Карнацкого, Сергея Лещенко и Муставфы Найема из состава депутатской группы партии БПП в Верховной Раде", - заявила Геращенко.

После этого глава ВР Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание Верховной рады. По его словам, следующее очередное заседание Верховной рады состоится 28 мая.

Напомним, Верховная рада 22 мая собиралась на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта президента Владимира Зеленского об изменениях в закон о выборах. Но депутаты не смогли поддержать включение законопроекта в повестку дня сессии.

Отметим, Светлана Залищук, Сергей Лещенко и Мустафа Найем были избраны в парламент по партийному списку БПП и соответственно могут быть лишены мандата решением партии. Аркадий Корнацкий был избран по мажоритарному округу.

Таким образом, сейчас во фракции БПП остается 131 народный депутат.