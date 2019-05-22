Чотири депутати вийшли з фракції БПП

Чотири депутати вийшли з фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній раді. Відповідне оголошення зробила віце-спікер Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Геращенко повідомила, що заяви про вихід з фракції подали Світлана Заліщук, Аркадій Корнацький, Сергій Лещенко і Мустафа Найєм.

"До президії Верховної ради України надійшла низка надзвичайно важливих оголошень. Перше, згідно з поданими заявами, повідомляю про вихід народних депутатів України Світлани Залищук, Аркадія Карнацького, Сергія Лещенко та Муставфи Найема зі складу депутатської групи партії БПП у Верховній раді", - заявила Геращенко.

Після цього голова ВР Андрій Парубій закрив позачергове засдання Верховної ради.

За його словами, наступне чергове засідання Верховної ради відбудеться 28 травня.

Нагадаємо, Верховна рада 22 травня збиралася на позачергове засідання для розгляду законопроекту президента Володимира Зеленського щодо змін до закону про вибори. Але депутати не змогли підтримати включення законопроекту до порядку денного сесії.

Відзначимо, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм були обрані до парламенту за партійним списком БПП і відповідно можуть бути позбавлені мандата рішенням партії. Аркадій Корнацький був обраний по мажоритарному округу.

Таким чином, назараз у фракції БПП залишається 131 народний депутат.