Четыре блока требований: Шмыгаль назвал условия получения транша от ЕС

Для получения второй части макрофинансовой помощи от Европейского союза Украине необходимо выполнить специальные требования. Только после выполнения этих требований Украина получит транш в размере 600 млн евро.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.

По словам Шмыгаля, получение второго транша от ЕС будет возможным только после выполнения специальных условий:

управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета;

реформа налоговой и таможенной администрации, путем проведения открытых конкурсов;

внедрение IT-решений;

реформа и совершенствование системы мониторинга НДС;

продолжение реформы государственной службы;

улучшение бизнес-климата;

продолжение расширения полномочий частных исполнителей;

вопрос послесудебного урегулирования споров;

поэтапная ликвидации существующей Государственной фискальной службы;

секторальные реформы и государственные предприятия.

Премьер отметил, что в целом все условия можно разделить на четыре блока.

Кроме того, в Украине в рамках программы сотрудничества с ЕС планируют создать комиссию по вопросам этики судов. Участвовать в создании этой комиссии будут международные эксперты.

"По судебной системе предполагается международное участие. Что касается судебной реформы - это реформа Высшего административного суда Украины, реформа квалификационной комиссии и создание комиссии по вопросам этики с международным участием", - добавил Шмыгаль.

Напомним, в ЕС допускают, что Украина сможет выполнить все условия для получения второго транша помощи до конца этого года.

Соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро от ЕС было подписано сегодня во время визита Шмыгаля в Брюссель.