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Чотири блоки вимог: Шмигаль назвав умови отримання траншу від ЄС

Україна, Четвер 23 липня 2020 20:55
Чотири блоки вимог: Шмигаль назвав умови отримання траншу від ЄС
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Дмитро Левицький

ЄС вимагає провести ряд реформ

Для отримання другої частини макрофінансової допомоги від Європейського союзу Україні необхідно виконати спеціальні вимог. Лише після виконання цих вимог Україна отримає транш у розмірі 600 млн євро.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна.

За словами Шмигаля, отримання другого траншу від ЄС буде можливим лише після виконання спеціальних умов:

  • управління державними закупівлями та корпоратизація керуючої ради;
  • реформа податкової та митної адміністрації, шляхом проведення відкритих конкурсів;
  • запровадження IT-рішень;
  • реформа й вдосконалення системи моніторингу ПДВ;
  • продовження реформи державної служби;
  • покращення бізнес-клімату;
  • продовження розширення повноважень приватних виконавців;
  • питання післясудового врегулювання спорів;
  • поетапна ліквідацію існуючої Державної фіскальної служби;
  • секторальні реформи та державні підприємства.

Прем'єр зазначив, що загалом всі умови можна поділити на чотири блоки.

Крім того, в Україні в рамках програми співпраці з ЄС планують створити комісію з питань етики судів. Участь у створенні цієї комісії братимуть міжнародні експерти.

"По судовій системі передбачається міжнародна участь. Що стосується судової реформи - це реформа Вищого адміністративного суду України, реформа кваліфікаційної комісії та створення комісії з питань етики з міжнародною участю", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, в ЄС допускають, що Україна зможе виконати всі умови для отримання другого траншу допомоги до кінця цього року.

Угода про надання Україні макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро від ЄС була підписана сьогодні під час візиту Шмигаля до Брюсселя.

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