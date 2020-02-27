Деятельность "Слуги народа" негативно оценивают 46,9% украинцев

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Почти половина украинцев недовольны работой монобольшинства

Почти половина (46,9%) украинцев негативно оценивают деятельность политической партии "Слуга Народа", при этом 36,3% - считают, что монобольшинство в парламенте несет негативные следствия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Так, согласно проведенному социологическому исследованию, респонденты чаще негативно оценивают деятельность фракции партии "Слуга народу" в Верховной раде. 47% опрошенных ответили, что относятся к деятельности партии "Скорее негативно" и "крайне негативно". Эта оценка существенно ухудшилась по сравнению с сентябрем 2019, когда 50% граждан оценивали ее положительно и лишь 11% отрицательно.

Кроме того, 36% опрошенных считают, что сформированное в парламенте большинство в составе одной партии принесет стране больше негативных последствий. В сентябре 2019 большинство опрошенных (52%) считали, что это будет больше положительных последствий для страны.

Вместе с тем только 23% опрошенных посчитали, что "монобольшиство" принесет стране положительные последствия.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как ранее писало РБК-Украина, согласно свежим результатам опроса КМИС, в феврале украинцы были больше недовольны работой Верховной рады, чем Кабинета министров Украины.