Четвертый месяц войны. Сколько русскоязычных песен можно услышать на радио

Секретариат омбудстмена провел анализ суточного вещания 15 телерадиоорганизаций за 30 мая. Согласно ему, в эфире прозвучала только одна русскоязычная песня.

Всего в эфире транслируют музыкальные произведения, выполненные преимущественно на украинском языке (62%), а также на официальных языках ЕС.

"Из проанализированных почти 4 тысяч песен, зафиксирована только одна на русском языке. Это действительно впечатляет", - сказал он.

В основном в эфире слышна украинская речь, однако были зафиксированы случаи, когда ведущие, гости или эксперты использовали русский язык или комментарии давались не на государственном языке.

Так, русский язык использовали "Украинское радио", Радио "Культура", Радио Пятница, "Наше радио".