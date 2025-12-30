ua en ru
Вт, 30 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Четверту добу без світла: як Вишгород "виживає" під час енергетичної кризи (відео)

Вівторок 30 грудня 2025 12:22
UA EN RU
Четверту добу без світла: як Вишгород "виживає" під час енергетичної кризи (відео) У Вишгороді працюють Пункти Незламності (скриншот із відео)
Автор: Василина Копитко

Четвертий день поспіль Вишгород на Київщині живе без електропостачання - у холоді, напрузі та постійній боротьбі за нормальні умови життя. Водночас місто демонструє приклад згуртованості: рятувальники, волонтери й місцеві мешканці разом утримують життєво важливі процеси.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДСНС у Telegram.

Рятувальники працюють без перерв

Надзвичайники ДСНС України разом із волонтерами Товариства Червоного Хреста працювали всю ніч без перепочинку. Їхнє головне завдання - підтримати людей, забезпечити стабільну роботу Пунктів Незламності та генераторів.

11 наметів і 14 генераторів

Станом на 8:00 30 грудня у Вишгороді розгорнуто 11 наметів Пунктів Незламності та залучено додатково 14 потужних генераторів. Завдяки цьому вдалося забезпечити роботу систем теплопостачання у 22 багатоквартирних будинках міста.

Четверту добу без світла: як Вишгород &quot;виживає&quot; під час енергетичної кризи (відео)Четверту добу без світла: як Вишгород &quot;виживає&quot; під час енергетичної кризи (відео)Жителі Вишгорода гріються у Пунктах Незламності (скриншот)

Тепло, зв’язок і підтримка

Пункти Незламності стали осередками допомоги та людяності. Тут люди можуть зігрітися гарячим чаєм і кавою, зарядити телефони, зв’язатися з близькими, дізнатися новини, а головне - не залишатися наодинці з труднощами.

Місто тримається разом

Попри холод, темряву й невизначеність, Вишгород демонструє силу спільноти. Підтримка сусідів, допомога волонтерів і безперервна робота рятувальників допомагають місту вистояти у складний момент.

Атака на місто

Нагадаємо, що російські війська в ніч на 27 грудня атакували Київ та область ракетами різних типів, а також ударними безпілотниками.

Внаслідок масованого обстрілу 30-тисячний Вишгород повністю залишився без електропостачання, оскільки під час атаки ворог уразив розподільчу підстанцію НЕК "Укренерго".

"Ситуація складна, але контрольована. Роботи тривають безперервно, але вони потребують значних ресурсів та часу", - заявили в ОВА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область ДСНС Вышгород Вимкнення світла
Новини
Зеленський відповів, про що говорив би з Путіним особисто
Зеленський відповів, про що говорив би з Путіним особисто
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем