Четверту добу без світла: як Вишгород "виживає" під час енергетичної кризи (відео)

Четвертий день поспіль Вишгород на Київщині живе без електропостачання - у холоді, напрузі та постійній боротьбі за нормальні умови життя. Водночас місто демонструє приклад згуртованості: рятувальники, волонтери й місцеві мешканці разом утримують життєво важливі процеси.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДСНС у Telegram.

Рятувальники працюють без перерв Надзвичайники ДСНС України разом із волонтерами Товариства Червоного Хреста працювали всю ніч без перепочинку. Їхнє головне завдання - підтримати людей, забезпечити стабільну роботу Пунктів Незламності та генераторів. 11 наметів і 14 генераторів Станом на 8:00 30 грудня у Вишгороді розгорнуто 11 наметів Пунктів Незламності та залучено додатково 14 потужних генераторів. Завдяки цьому вдалося забезпечити роботу систем теплопостачання у 22 багатоквартирних будинках міста. Жителі Вишгорода гріються у Пунктах Незламності (скриншот) Тепло, зв’язок і підтримка Пункти Незламності стали осередками допомоги та людяності. Тут люди можуть зігрітися гарячим чаєм і кавою, зарядити телефони, зв’язатися з близькими, дізнатися новини, а головне - не залишатися наодинці з труднощами. Місто тримається разом Попри холод, темряву й невизначеність, Вишгород демонструє силу спільноти. Підтримка сусідів, допомога волонтерів і безперервна робота рятувальників допомагають місту вистояти у складний момент.