До четвертої години. В УЗ оновили графік запізнення потягів через ракетний удар

Декілька пасажирських поїздів "Укрзалізниці" у зв'язку із сьогоднішнім ракетним ударом спізнюються на 2-4 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням УЗ, пасажирам, які прибувають після настання комендантської години, на вокзалі гарантовано тепло "Залізної фортеці" на вокзалі, чай та забезпечення пересадки на найближчі рейси за потрібним напрямком.

Станом на 22:30 через наслідки знеструмлення запізнюються наступні поїзди:

Раніше ми писали, що внаслідок тимчасового знеструмлення ряд поїздів "Укрзалізниці" рухається із затримкою.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про масштабну повітряну тривогу в Україні сьогодні, 5 грудня. Українців попередили про загрозу ракетного удару

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