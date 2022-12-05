До четырех часов. В УЗ обновили график опоздания поездов из-за ракетного удара
Несколько пассажирских поездов "Укрзализныци" в связи с сегодняшним ракетным ударом опаздывают на 2-4 часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
По состоянию на 22:30 из-за последствий обесточивания опаздывают следующие поезда:
- №711/712 Краматорск — Киев (+4 часа 27 минут);
- №191/192 Одесса — Краматорск (+2 часа 57 минут);
- №91/92 Одесса — Харьков (+2 часа 57 минут);
- №35/36 Одесса — Перемышль (+2 часа 07 минут);
- №37/38 Одесса — Ужгород (+2 часа 03 минуты);
- №25/26 Одесса — Рахов (+1 час 23 минуты);
- №235/236 Одесса — Черновцы (+1 час 23 минуты).
Согласно сообщению УЗ, пассажирам, прибывающим после наступления комендантского часа, на вокзале гарантировано тепло "Железной крепости" на вокзале, чай и обеспечение пересадки на ближайшие рейсы по нужному направлению.
Ранее мы писали, что в результате временного обесточивания ряд поездов "Укрзализныци" движется с задержкой.
Напомним, РБК-Украина писало о масштабной воздушной тревоге в Украине сегодня, 5 декабря. Украинцев предупредили об угрозе ракетного удара.
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