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До четырех часов. В УЗ обновили график опоздания поездов из-за ракетного удара

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Киев, Понедельник 05 декабря 2022 23:08
До четырех часов. В УЗ обновили график опоздания поездов из-за ракетного удара Фото: в УЗ обновили график опоздания поездов из-за ракетного удара (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Несколько пассажирских поездов "Укрзализныци" в связи с сегодняшним ракетным ударом опаздывают на 2-4 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

По состоянию на 22:30 из-за последствий обесточивания опаздывают следующие поезда:

  • №711/712 Краматорск — Киев (+4 часа 27 минут);
  • №191/192 Одесса — Краматорск (+2 часа 57 минут);
  • №91/92 Одесса — Харьков (+2 часа 57 минут);
  • №35/36 Одесса — Перемышль (+2 часа 07 минут);
  • №37/38 Одесса — Ужгород (+2 часа 03 минуты);
  • №25/26 Одесса — Рахов (+1 час 23 минуты);
  • №235/236 Одесса — Черновцы (+1 час 23 минуты).

Согласно сообщению УЗ, пассажирам, прибывающим после наступления комендантского часа, на вокзале гарантировано тепло "Железной крепости" на вокзале, чай и обеспечение пересадки на ближайшие рейсы по нужному направлению.

Ранее мы писали, что в результате временного обесточивания ряд поездов "Укрзализныци" движется с задержкой.

Напомним, РБК-Украина писало о масштабной воздушной тревоге в Украине сегодня, 5 декабря. Украинцев предупредили об угрозе ракетного удара.

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Укрзализныця ракетный удар
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