До четырех часов. В УЗ обновили график опоздания поездов из-за ракетного удара

Несколько пассажирских поездов "Укрзализныци" в связи с сегодняшним ракетным ударом опаздывают на 2-4 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

По состоянию на 22:30 из-за последствий обесточивания опаздывают следующие поезда: №711/712 Краматорск — Киев (+4 часа 27 минут);

№191/192 Одесса — Краматорск (+2 часа 57 минут);

№91/92 Одесса — Харьков (+2 часа 57 минут);

№35/36 Одесса — Перемышль (+2 часа 07 минут);

№37/38 Одесса — Ужгород (+2 часа 03 минуты);

№25/26 Одесса — Рахов (+1 час 23 минуты);

№235/236 Одесса — Черновцы (+1 час 23 минуты). Согласно сообщению УЗ, пассажирам, прибывающим после наступления комендантского часа, на вокзале гарантировано тепло "Железной крепости" на вокзале, чай и обеспечение пересадки на ближайшие рейсы по нужному направлению.