Четвертий не зайвий. Чому Зеленський хоче участі Європи в мирних переговорах із РФ

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Що про мирні переговори кажуть у США

"Ми говоримо, ми працюємо над угодами, щоб у нас були гарантії та інші речі... Ми досягли серйозного прогресу щодо Росії та України. Подивимося, що вийде", - сказав Дональд Трамп після призначення Кіта Келлога спеціальним представником США з питань України та РФ.

Цю заяву він зробив, коментуючи, зокрема, інтерес до угоди щодо українських рідкоземельних копалин в обмін на подальшу допомогу США. Джерела РБК-Україна в офісі Зеленського зазначили, що це є одним з пунктів плану перемоги, який обговорювався з Трампом ще до виборів-2024. Сьогодні президент підтвердив, що Україна відкрита для інвестицій, спільної розробки родовищ та видобутку.

Детальніше читайте в матеріалі "Ресурси в обмін на підтримку. Що таке рідкоземельні метали, які хоче отримати Трамп від України".

До цього президент США сказав, що переговорний процес уже триває. "Не хочу розкривати подробиць, але ми вже ведемо дуже серйозні переговори з Росією, щоб завершити цю війну", - сказав він.



Фото: Дональд Трамп стверджує про "серйозний прогрес" (Getty Images)

За його словами, заплановано зустрічі з Україною, Росією та "різними сторонами". Імовірно, мається на увазі, Європа, на яку Трамп хоче покласти левову частку зобов'язань щодо гарантій безпеки, забезпечення миру та відновлення України.

З 3 по 8 лютого проходить низка заходів "Українського тижня" у Вашингтоні. У його рамках очікуються переговори з командою Трампа. Коли може відбутися зустріч із Зеленським, невідомо. За словами посла у США Оксани Маркарової, підготовка займе деякий час.

У Володимира Путіна готові до переговорів з Америкою і чекають сигналів. За даними Reuters, російські високопоставлені особи нещодавно відвідували Саудівську Аравію та ОАЕ, які можуть розглядатися як майданчики для майбутньої зустрічі з Трампом.

Кіт Келлог заявив про наявність "чіткого і надійного плану", який дасть змогу розпочати переговори. За його словами, Володимир Зеленський готовий іти на поступки і те саме доведеться зробити Путіну. Держсекретар Марко Рубіо вважає, що ні Москва, ні Київ не досягнуть своїх максимальних цілей. "Це буде робота жорсткої дипломатії, як ми звикли робити в минулому, і ми будемо реалістичними в цьому відношенні. Але обидві сторони під час переговорів мають щось дати", - додав він.

Історик і дипломат Роман Безсмертний вважає заяву Трампа про "серйозний прогрес" перебільшенням.

"Тому що крім того, що учасникам процесу трохи відкрилася тактична ситуація, інструмент Росії, насправді більше нічого не відкрилося. Тому що РФ почала посилену інформаційну артпідготовку по всьому світу і йде просто знущання над інформаційним полем з масою варіантів", - розповів він YouTube-каналу РБК-Україна.

Що про мирні переговори кажуть у Європі

Раніше президент Франції Еммануель Макрон казав, що капітуляція України не вигідна ні США, ні ЄС. А також закликав Київ вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань. Британський прем'єр Кір Страмер на зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем казав про важливість сильної позиції для України.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом нарощувати допомогу. У тексті йдеться про те, що мирні переговори мають включати Україну і поважати її право самостійно визначати своє майбутнє. Для чого необхідна позиція "мир через силу" із забезпеченням високої обороноздатності.

В інтерв'ю РБК-Україна президент ПАРЄ Теодорос Русопулос заявив, що на переговорах треба провести "червоні лінії". Тому що, якщо окуповані території стануть частиною Росії, це буде не той мир, який хочеться підтримувати.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте теж каже про сильні позиції. "Якщо мирна угода буде досягнута, вона має бути стійкою. Ми маємо зробити так, щоб він (Путін, - ред.) ніколи більше не завоював навіть одного квадратного кілометра України", - зазначив він.



Фото: глава європейської дипломатії Кая Каллас каже, що мирні переговори не можуть проходити без Європи (wikimedia.org)

Президент Польщі Анджей Дуда хоче, щоб у переговорах брала участь Польща. Фінський президент Александер Стубб допускає, що справжні переговори про мир почнуться після припинення вогню.

Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський критикує Путіна за слова про нібито "нелегітимність" Зеленського. На його думку, кремлівського диктатора треба змусити прийняти президента України як лідера суверенної нації і це має бути однією з умов переговорів.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас відкидає закиди Трампа в тому, що Європа сильно поступається США в обсягах допомоги для України. За її словами, країни ЄС надали понад 134 млрд євро, що робить блок провідним донором. А ще зазначила, що переговори не можуть проходити без Брюсселя.

"Які б переговори чи домовленості не відбувалися між Росією та Україною, це також стосується і Європи. Тому "нічого про Європу без Європи" є головним принципом у цьому питанні", - додала вона.

Таким чином, європейські політики визнають необхідність своєї участі в процесі в тій чи іншій формі. І їх можна зрозуміти, адже завершення війни в Україні безпосередньо стосується безпеки Європи. Ба більше, участь європейців в інтересах самої України.

Чому Зеленський хоче участі Європи

Президент України Володимир Зеленський пояснює: у якому форматі запускати переговори з РФ, належить вирішити на особистій зустрічі з Трампом.

"Насамперед наша зустріч із ним (Трампом, - ред.), і це важливо. І цього хоче, до речі, і вся Європа, всі хочуть, щоб у нас було спільне бачення швидкого закінчення війни", - сказав він в одному з недавніх інтерв'ю.



Фото: Володимир Зеленський за рахунок Європи хоче посилити переговорну позицію (Getty Images)

Сьогодні він підтвердив перші контакти з командою Трампа - з радником з нацбезпеки Майком Волтцом і спецпредставителем Китом Келлогом. Зараз погоджують візит, дати і склад американської делегації, з якою разом будуть працювати.

Зеленський також за те, щоб за столом перемовин були не тільки Україна, Росія і США. За його словами, має звучати голос Європейського Союзу і "це було б ефективно". Вочевидь українська сторона хоче участі Європи з низки причин. Але головна - посилити свою переговорну позицію.

"При всій повазі до Трампа та його зусиль, але він може піти на поступки, які будуть не зовсім прийнятними для нас. Поки конкретики немає, але я думаю, що в українських переговірників немає впевненості в принциповості його позицій. Тому Україні треба посилювати свою позицію, і Європа для нас - найкращий партнер", - пояснив РБК-Україна голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Ще одна причина - схоже, Україна і США підтримують ідею того, що в ролі миротворців і гарантів безпеки мають виступати європейські країни. З цієї точки зору вони мають бути стороною переговорів. Але проблема в іншому.

"А чи погодиться Росія? Ми бачимо, що вона навіть проти участі України під приводом нібито нелегітимності влади. Але це привід, щоб вести переговори сам на сам зі США. Їм не потрібен третій, а з нами "четвертий" зайвий", - додав політолог.

Це доводять крайні висловлювання Путіна. Зокрема, той заявив, що Трамп скоро наведе лад у відносинах з європейськими елітами, які "встануть біля ноги хазяїна і будуть ніжно помахувати хвостиком". Характеристика принизлива і явно неадекватна, але демонструє небажання Путіна, щоб Європа брала участь у переговорах. Тому важливо, щоб американці підтримали ідею.

Інший момент - якщо Європа візьме участь, на перший план виходять післявоєнні гарантії безпеки. Особливо на тлі заяв Володимира Зеленського про контингент на 200 тисяч осіб. У європейських країнах на це дивляться песимістично, та й з високою ймовірністю Росія не погодиться на присутність фактично натівських військ на території України.

Нарешті, самі європейці не можуть визначитися, хочуть вони брати участь чи ні. І на вчорашньому неформальному саміті ЄС конкретних заяв про це не прозвучало.

"У наших інтересах залучити їх, але досі там немає єдиної позиції, хто представлятиме Європу. Найімовірніший сценарій - це має бути Євросоюз. Наприклад, в особі головного дипломата Каї Каллас. Однак претендують поляки, які зараз головують у ЄС, а також говорять про контактну групу, куди можуть увійти не тільки країни Євросоюзу, а й Велика Британія. Ідея є, вона відповідає нашим інтересам, але, на жаль, є й перешкоди на її шляху", - додав Фесенко.

При підготовці тексту використовувалися: заяви президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського, офіційних європейських та американських осіб, коментарі дипломата Романа Безсмертного та голови Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка.