Четвертий за величиною НПЗ Росії зупиняє переробку нафти після атаки дрона, - Reuters

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) у місті Кстово призупинив переробку сирої нафти 26 серпня після удару українського дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
26 серпня внаслідок атаки українського безпілотника на Нижегородську область Росії було пошкоджено невказаний промисловий об'єкт, повідомив у середу місцевий губернатор Гліб Нікітін.
Джерела видання повідомили, що йшлося про NORSI - це другий за величиною виробник бензину в Росії.
Атака дрона пошкодила:
Джерела не змогли сказати, коли усунуть пошкодження та відновлять переробні операції на цьому заводі.
Усі основні російські НПЗ компанії "Лукойл" зараз не працюють.
Так, Пермський нафтопереробний завод зупинив роботу після атаки дрона 21 серпня, а Волгоградський НПЗ - 31 липня.
NORSI може переробляти близько 15 мільйонів метричних тонн сирої нафти на рік та виробляти:
Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 26 серпня Сили оборони України уразили один з найбільших нафтопереробних заводів РФ - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області. У Генштабі підтвердили, що внаслідок ураження заводу на його території відбулася пожежа.
Також повідомлялося, що станом на 14 серпня українські безпілотники атакували майже третину великих НПЗ країни-агресорки.
Крім того, ПАТ "Орскнефтеоргсинтез" - один з провідних нафтопереробних заводів Росії - повністю зупинив роботу після українських атак.