Четвертый по величине НПЗ России останавливает переработку нефти после атаки дрона, - Reuters

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) в городе Кстово приостановил переработку сырой нефти 26 августа после удара украинского дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
26 августа в результате атаки украинского беспилотника на Нижегородскую область России был поврежден неуказанный промышленный объект, сообщил в среду местный губернатор Глеб Никитин.
Генштаб ВСУ подтвердил позже, что речь шла о NORSI - втором по величине производителе бензина и четвертом по величине НПЗ в России.
Атака дрона повредила:
Источники затруднились сказать, когда устранят повреждения и возобновят перерабатывающие операции на этом предприятии.
Все основные российские НПЗ компании "ЛУКойл" сейчас не работают.
Так, Пермский нефтеперерабатывающий завод остановил работу после атаки дрона 21 августа, а Волгоградский НПЗ - 31 июля.
NORSI может перерабатывать около 15 миллионов метрических тонн сырой нефти в год и производить:
Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 26 августа Силы обороны Украины поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ -"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области. В Генштабе подтвердили, что в результате поражения завода на его территории произошел пожар.
Также сообщалось, что на 14 августа украинские беспилотники атаковали почти треть крупных НПЗ страны-агрессора.
Кроме того, ПАО "Орскнефтеоргсинтез" - один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России - полностью остановил работу после украинских атак.