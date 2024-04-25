Четвертий штат висунув звинувачення соратникам Трампа у спробах зірвати вибори 2020 року

В обвинувальному висновку, який містить пункти про змову, шахрайство та підробку документів, Трамп описується як співучасник змови, якому не висунуто звинувачення.

Велике журі (колегія присяжних засідателів, яка визначає обґрунтованість пред'явлення офіційних звинувачень) Арізони звинуватило Медоуза, Джуліані та інших союзників Трампа у втручанні у вибори 2020 року.

Згідно з текстом обвинувального акту, співучасники планували запобігти законній передачі президентської влади, "щоб зберегти необвинуваченого співучасника 1 на посаді проти волі виборців Аризони".

Серед обвинувачених– адвокати Джон Істман, Дженна Елліс і Крістіна Бобб, співробітник кампанії Трампа 2020 Майк Роман, а також 11 республіканців, які видавали себе за виборців президента штату, незважаючи на незначну перемогу там Джо Байдена. Серед останніх - колишня голова Республіканської партії Арізони Келлі Уорд, сенатори штату Джейк Хоффман і Ентоні Керн, а також член комітету RNC Арізони Тайлер Бойер.

Спочатку повідомлялося, що розслідування генерального прокурора Арізони зосереджене в основному на фальшивих виборцях, але протягом останніх місяців стало зрозуміло, що воно було більш широким.

Звинувачення проти команди Трампа у втручанні у вибори

Прокурор Арізони є п’ятим прокурором, який висунув кримінальні звинувачення у зв’язку з розгалуженою спробою Трампа та його союзників вплинути на результати виборів 2020 року. Перед тим звинувачення висунули спеціальний прокурор Джек Сміт, прокуратури штатів Джорджія, Мічиган і Невада.

Елліс визнав себе винним у Джорджії та уникнув тюремного терміну, тоді як Медоуз, Джуліані та Істман не визнали себе винними.

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