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Четвертый штат предъявил обвинения соратникам Трампа в попытках сорвать выборы 2020 года

Фото: Бывший президент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Большое жюри штата Аризона предъявило обвинение 18 соратникам Дональда Трампа в попытках сорвать президентские выборы в 2020 году. Среди обвиняемых – бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, адвокаты Руди Джулиани и Борис Эпштейн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В обвинительном заключении, содержащем пункты о сговоре, мошенничестве и подделке документов, Трамп описывается как соучастник сговора, которому не предъявлено обвинение.

Большое жюри (коллегия присяжных заседателей, определяющая обоснованность предъявления официальных обвинений) Аризоны обвинило Медоуза, Джулиани и других союзников Трампа во вмешательстве в выборы 2020 года.

Согласно тексту обвинительного акта, соучастники планировали предотвратить законную передачу президентской власти, "чтобы сохранить необвиняемого соучастника 1 в должности против воли избирателей Аризоны".

Среди обвиняемых – адвокаты Джон Истман, Дженна Эллис и Кристина Бобб, сотрудник кампании Трампа 2020 Майк Роман, а также 11 республиканцев, выдававших себя за избирателей президента штата, несмотря на незначительную победу там Джо Байдена. Среди последних - бывший глава Республиканской партии Аризоны Келли Уорд, сенаторы штата Джейк Хоффман и Энтони Керн, а также член комитета RNC Аризоны Тайлер Бойер.

Сначала сообщалось, что расследование генерального прокурора Аризоны сосредоточено в основном на фальшивых избирателях, но в последние месяцы стало понятно, что оно было более широким.

Обвинение против команды Трампа во вмешательстве в выборы

Прокурор Аризоны - пятый прокурор, предъявивший уголовные обвинения в связи с разветвленной попыткой Трампа и его союзников повлиять на результаты выборов 2020 года. Перед этим обвинения выдвинули специальный прокурор Джек Смит, прокуратуры штатов Джорджия, Мичиган и Невада.

Эллис признал себя виновным в Джорджии и избежал тюремного срока, тогда как Мэдоуз, Джулиани и Истман не признали себя виновными.

Другие уголовные дела против Трампа

Недавно начался уголовный процесс против Трампа по обвинению в попытке подкупа порноактрисы Сторми Дэниелс за неразглашение информации об их сексуальных отношениях, которая могла испортить ему предвыборную кампанию.

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Дональд Трамп