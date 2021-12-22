Четверти украинцев уже отключали электроэнергию с начала отопительного сезона

Отношение к покупке электроэнергии в Беларуси

Мнения респондентов относительно покупки электроэнергии в Беларуси разделились. С одной стороны, 32,4% респондентов считают, что это необходимо, чтобы избежать отключений. С другой стороны, 33,5% считают это опасным, поскольку Беларусь и Россия создают совместное Союзное государство, а еще 9,8% считают это недопустимым, учитывая то, что это является поддержкой режима Александра Лукашенко. При этом, четверть респондентов (24,3%) не смогли определиться со своим мнением.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 13-16 декабря 2021 года среди 1203 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.