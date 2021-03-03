Четвертьфинал Кубка Украины: расписание матчей и результаты

Сегодня, 3 марта, состоятся матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу-2020/21. Полуфиналисты будут определяться в одном матче.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В четвертьфинал прошли 6 клубов Премьер-лиги и две команды из Первой лиги - "Верес" и "Агробизнес".
С четвертьфинала начинают борьбу за трофей действующий обладатель Кубка "Динамо" и чемпион Украины - "Шахтер". Финал должен состояться 12 мая 2021 года в Тернополе.
Верес - Заря (14:00) 1:2
Динамо - Колос (17:00)
Агробизнес - Шахтер (19:00)
Днепр-1 - Александрия (19:00)
Напомним, луганская "Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины по футболу. Луганчане обыграли на выезде "Верес" из Ровно - 2:1.
Как сообщало РБК-Украина, поединок отбора на Чемпионат мира по футболу в 2022 году между Францией и Украиной состоится без зрителей. Матч запланирован на 24 марта в Париже.
Федерация футбола Франции надеялась, что сможет получить разрешение на проведение матча против Украины с частью зрителей. Однако местные власти отказали французской федерации в этом. При этом отмечается, что до конца недели данное решение могут пересмотреть.
Напомним, в декабре состоялась жеребьевка группового этапа квалификации на чемпионат мира-2022. Украина попала в группу D, которая состоит из пяти команд: Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Казахстана и Украины.