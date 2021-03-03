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Чвертьфінал Кубка України: розклад матчів та результати

Автор: Андрій Василюк

Сьогодні, 3 березня, відбудуться матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу-2020/21. Півфіналісти визначатимуться в одному матчі.

Про це повідомляє кореспондент РБК Україна.

До чвертьфіналу пройшли 6 клубів Прем'єр-ліги та дві команди з Першої ліги - "Верес" та "Агробізнес".

Із чвертьфіналу починають боротьбу за трофей чинний володар Кубка "Динамо" та чемпіон України - "Шахтар". Фінал має відбутися 12 травня 2021 року в Тернополі.

Чвертьфінал Кубка України: матчі

Верес - Зоря (14:00) 1:2

Динамо - Колос (17:00)

Агробізнес - Шахтар (19:00)

Дніпро-1 - Олександрія (19:00)

Нагадаємо, луганська "Зоря" стала першим півфіналістом Кубка України з футболу. Луганчани обіграли на виїзді першоліговий "Верес" із Рівного - 2:1.

Як повідомляло РБК-Україна, поєдинок відбору на Чемпіонат світу з футболу в 2022 році між Францією і Україною відбудеться без глядачів. Матч заплановано на 24 березня в Парижі.

Федерація футболу Франції сподівалася, що зможе отримати дозвіл на проведення матчу проти України з частиною глядачів. Однак місцева влада відмовила французької федерації в цьому. При цьому наголошується, що до кінця тижня дане рішення можуть переглянути.

Нагадаємо, в грудні відбулося жеребкування групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Україна потрапила в групу D, яка складається з п'яти команд: Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини, Казахстану та України.

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