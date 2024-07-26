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Четверта ракетка світу знялася на старті Олімпійських ігор: хто її замінить

Фото: Єлена Рибакіна не розчохлить ракетку в столиці Франції (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорців

Представниця Казахстану Єлена Рибакіна в останній момент відмовилася від виступів на тенісному турнірі Олімпіади в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Tennis Letter.

25-річна тенісистка знялася зі змагань за лічені дні до старту. Через проблеми зі здоров'ям вона не виходила на корт після Вімблдонського турніру. На Олімпійських іграх-2020 вона програла матч за бронзову медаль українці Еліні Світоліній.

Рибакіна відмовилася від виступів після жеребкування через гострий бронхіт. У першому раунді змагань вона мала зустрітися з румункою Жаклін Крістіан, а в міксті готувалася до виступів у парі з Алєксандром Бубліком. Замінить казахську тенісистку ще одна екс-росіянка – Дар'я Севілл під прапором Австралії.

Відома раніше під прізвищем Гаврілова тенісистка в першому колі змагань протистоятиме китаянці Чжен Ціньвень. Натомість Крістіан зустрінеться з французькою тенісисткою Каролін Гарсією, яка піднялася в список сіяних. Матчі відбудуться 27 липня.

Раніше Марта Костюк та інші українки отримали перших суперниць в 1/32 фіналу. Зокрема, перша ракетка України зустрінеться з представницею Казахстану Юлією Путінцевою. Цей поєдинок теж запланований на 27 липня.

До слова, раніше зібрали найголовніше про церемонію відкриття Олімпіади-2024.

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