Четверта ракетка світу знялася на старті Олімпійських ігор: хто її замінить

25-річна тенісистка знялася зі змагань за лічені дні до старту. Через проблеми зі здоров'ям вона не виходила на корт після Вімблдонського турніру. На Олімпійських іграх-2020 вона програла матч за бронзову медаль українці Еліні Світоліній.

Рибакіна відмовилася від виступів після жеребкування через гострий бронхіт. У першому раунді змагань вона мала зустрітися з румункою Жаклін Крістіан, а в міксті готувалася до виступів у парі з Алєксандром Бубліком. Замінить казахську тенісистку ще одна екс-росіянка – Дар'я Севілл під прапором Австралії.

Відома раніше під прізвищем Гаврілова тенісистка в першому колі змагань протистоятиме китаянці Чжен Ціньвень. Натомість Крістіан зустрінеться з французькою тенісисткою Каролін Гарсією, яка піднялася в список сіяних. Матчі відбудуться 27 липня.

Раніше Марта Костюк та інші українки отримали перших суперниць в 1/32 фіналу. Зокрема, перша ракетка України зустрінеться з представницею Казахстану Юлією Путінцевою. Цей поєдинок теж запланований на 27 липня.