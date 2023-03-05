Четверта медаль на турнірі. Проценко здобув "срібло" у стрибках у висоту

Сьогодні, 5 березня, український легкоатлет Андрій Проценко здобув срібну медаль у стрибках у висоту на Євро в приміщенні. Це четверта медаль України на турнірі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію в YouTube.

До фіналу за підсумками кваліфікації відібрали вісім стрибунів. Крім Проценка шанси потрапити туди ще мав українець Вадим Кравчук, однак він зупинився на висоті 2.14 метра. Тож, конкурентами 34-річного Проценка стали поляк, бельгієць, швейцарець, два італійці, нідерландець та німець, який став віцечемпіоном Європи у стрибках на Євро-2022 на відкритому повітрі.

Саме Проценко став одним з двох стрибунів, які взяли наступну планку 2.23 метра з першої спроби. Крім нього, це вдалося бельгійцеві Тома Кармою, а ось на цьому етапі виступи припинив італієць Крістіан Фалоккі.

У секторі на висоті 2.33 м залишилися лише Проценко та нідерландець Дуве Амельс. Українець мав лише одну спробу, щоб взяти планку, однак йому це не вдалося.