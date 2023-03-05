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Четвертая медаль на турнире. Проценко получил "серебро" в прыжках в высоту

Фото: легкоатлет Андрей Проценко (wikipedia.org Проценко_Андрей)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 5 марта, украинский легкоатлет Андрей Проценко завоевал серебряную медаль в прыжках в высоту на Евро в помещении. Это четвертая медаль Украины на турнире

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию в YouTube.

В финал по итогам квалификации отобрали восемь прыгунов. Кроме Проценко, шансы попасть туда еще имел украинец Вадим Кравчук, однако он остановился на высоте 2.14 метра. Конкурентами 34-летнего Проценко стали поляк, бельгиец, швейцарец, два итальянца, нидерландец и немец, который стал вице-чемпионом Европы в прыжках на Евро-2022 на открытом воздухе.

Именно Проценко стал одним из двух прыгунов, взявших следующую планку 2.23 метра с первой попытки. Кроме него, это удалось бельгийцу Тома Кармой, а вот на этом этапе выступления прекратил итальянец Кристиан Фалокки.

В секторе на высоте 2,33 м остались только Проценко и нидерландец Дуве Амельс. Украинец имел только одну попытку, чтобы взять планку, однако ему это не удалось.

Напомним, сегодня Украина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на чемпионате Европы.

Кроме того, 3 марта Роман Кокошко получил "бронзу" в соревнованиях по толканию ядра.

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Легкая атлетика