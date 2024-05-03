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Четверта за день. В Україні знову масштабна тривога через МіГ-31К

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Ввечері п'ятниці, 3 травня, в Україні в черговий раз за день оголошено сигнал повітряної тривоги. Це пов'язано з літаком МіГ-31К, який злетів з аеродрому у Росії.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та мапу повітряних тривог.

Спочатку, о 21:43, сигнал тривоги було оголошено у Києві. А згодом попередження поширилось на всі регіони.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - повідомили Повітряні сили.

Це вже четверта масштабна тривога за сьогоднішній день, яка викликана злетом МіГа. Це пов'язано з тим, що літак є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Оновлено о 22:35.

У Києві та по регіонах оголошено відбій повітряної тривоги.

У Повітряних силах також нагадали, що в Україні заборонено знімати роботу ППО. 

Де оголошено тривогу

Повітряні тривоги в Україні

В Україні 3 травня вже тричі оголошували масштабну тривогу через російський МіГ-31К. Ймовірно, росіяни проводять пробні вильоти літака - це часта практика напередолні масштабних обстрілів. 

Варто зауважити, що найближчими вихідними святкується Великдень - тому у ЗСУ заявили про можливі атаки росіян.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога