Четвертая за день. В Украине снова масштабная тревога из-за МиГ-31К

Сначала в 21:43 сигнал тревоги был объявлен в Киеве. Впоследствии же предупреждение распространилось на все регионы.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", - сообщили Воздушные силы.

Это уже четвертая масштабная тревога за сегодняшний день, вызванная взлетом МиГа. Это связано с тем, что самолет является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал".

Обновлено в 22:35.

В Киеве и по регионам объявлен отбой воздушной тревоги.

В воздушных силах также напомнили, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Воздушные тревоги в Украине

В Украине 3 мая уже трижды объявляли масштабную тревогу из-за российского МиГ-31К. Вероятно, россияне проводят пробные вылеты самолета – это частая практика накануне масштабных обстрелов.

Следует заметить, что в ближайшие выходные празднуется Пасха – поэтому в ВСУ заявили о возможных атаках россиян.

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