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Четверта атака за тиждень. Війська РФ знову запустили "Шахеди"

Фото: Війська РФ знову запустили "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю ввечері, 12 лютого, російські військові знову запустили іранські дрони для атаки території України.

Все, що відомо про сьогоднішню атаку дронів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Що відомо на цей момент

  • У Харківській області заявили про відбій тривоги.

  • Відбій тривоги оголосили в Дніпропетровській області. При цьому в Нікопольській громаді відбою не було.

  • Також тривогу оголосили Олександрівській громаді Кіровоградської області.

Де очікується атака

Станом на 20.00 про загрозу російської атаки безпілотниками попередили мешканців Дніпропетровської області.

"Два "мопеди". Дніпро", - повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

Він також додав, що дрони наближаються зі сходу країни.

"Взагалі на сході більше їх. Будьте обережні", - заявив Кім.

Також про атаку попередив голова Дніпровської облради Микола Лукашук.

"Знову "мопеди". Вартові неба - на захисті. Будьте обережні, бережіть себе", - повідомив він у Telegram.

Наразі повітряна тривога оголошена у Харківській та Дніпропетровській областях. Тривога також оголошена у Полтавській області.

Четверта атака за тиждень

Російські окупанти здійснюють вже четверту за цей тиждень атаку дронами-камікадзе територією України. Окупанти вже запускали "Шахеди" 9, 10 та 11 лютого. Крім цього, 10 лютого росіяни здійснили ракетні удари по Україні - під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури.

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