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Четвертая атака за неделю. Войска РФ вновь запустили "Шахеды"

Фото: Войска РФ вновь запустили "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 12 февраля, российские военные вновь запустили иранские дроны для атаки территории Украины.

Все, что известно об сегодняшней атаке дронов - читайте в материале РБК-Украина.

Что известно на данный момент

  • Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне могли запустить не "Шахеды", а воздушные шары.
  • В Харьковской области заявили об отбое тревоги.
  • Отбой тревоги объявили в Днепропетровской области. При этом в Никопольской громаде отбоя не было.
  • Также тревогу объявили Александровской громаде Кировоградской области.

Где ожидается атака

По состоянию на 20:00 об угрозе российской атаки беспилотниками предупредили жителей Днепропетровской области.

"Два "мопеда". Днепр", - сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

Он также добавил, что дроны приближаются с востока страны.

"Вообщем на востоке больше их. Будьте осторожны", - заявил Ким.

Также об атаке предупредил глава Днепровского облсовета Николай Лукашук.

"Опять "мопеды". Стражи неба - на защите. Будьте осмотрительны, берегите себя", - сообщил он в Telegram.

На данный момент воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях. Тревога также объявлена в Полтавской области.

Четвертая атака за неделю

Российские оккупанты совершают уже четвертую за эту неделю атаку дронами-камикадзе по территории Украины. Оккупанты уже запускали "Шахеды" 9, 10 и 11 февраля. Помимо этого 10 февраля россияне совершили ракетные удары по Украине - под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры.

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