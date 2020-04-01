На референдуме победят сторонники вступления Украины в ЕС и НАТО

Фото: флаги НАТО (www.nato.int)

За вступление в ЕС проголосуют 66% участников референдума, за НАТО - 58%

В случае проведения в Украине референдума по вступления в Европейский союз и НАТО победят сторонники евроатлантического выбора Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в феврале 2020 года.

По данным опроса, 51,6% респондентов указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 26,0% - против, и 22,4% - не определились или не принимали бы участия в голосовании. Если те, кто не определился, не пришли бы на референдум, участие в голосовании приняли бы 77,6% украинцев, а поданные голоса распределились бы следующим образом: за вступление в ЕС - 66,5% голосов, против - 33,5%.

В течение последних лет уровень готовности проголосовать за вступление в ЕС остается постоянным: в конце 2017 года за вступление в ЕС были готовы проголосовать 51,3%, в феврале 2019 года - 51,3%, в феврале 2020 года - 51,6% населения.

Кроме того,43,5% опрошенных указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 31,3% - против; четверть (25,2%) не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме. Явка составила бы около 74,8%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 58,2% голосов - за вступление Украины в НАТО, 41,8% - против.

По сравнению с февралем прошлого года опрос фиксирует некоторое увеличение процента тех, кто выражает готовность проголосовать за вступление в НАТО в случае референдума, с 40,1% в феврале 2019 году до 43,5% в феврале 2020 года. Процент тех, кто проголосовал бы против, не изменился (31,5% в феврале 2019 года, 31,3% в феврале 2020 года).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос с 8 по 18 февраля 2020 года среди 2038 респондентов по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, большинство украинцев считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в июне 2019 года поддержка вступления Украины в НАТО и ЕС выросла до исторического максимума.