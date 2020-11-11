Чверть українців готові виїхати на Захід за умови надання громадянства

Частина українців згодні жити в ЄС і США, але на території Росії не хочуть навіть за гроші

У жовтні 2020 року 27,9% українців були згодні переїхати на постійне проживання в країни Європейського союзу і США за умови надання громадянства. Залишилися б удома 68,7% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними опитування, 5,8% громадян готові були б виїхати жити на територію Росії за умови надання громадянства, однак 91,7% відмовилися б від такої пропозиції.

За умови виплати 100 тисяч доларів кількість українців, які готові поїхати на територію РФ, збільшується до 10,3%. Але 85,9% респондентів не погоджуються виїхати навіть за гроші.

Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Польовий етап тривав з 17 по 24 жовтня. Опитування проводилося методом CATI. Всього було опитано 1502 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 та без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%. Після обробки результатів, протягом 5-8 листопада респондентів повторно опитували, щоб поставили кілька додаткових питань. Всього повторно погодилися на інтерв'ю 1083 респонденти.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, за останній рік за кордон виїжджав тільки кожен десятий громадянин України (11%). У 2019 році таких було 17%.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед жителів українських міст, які хотіли б поїхати на роботу за кордон, у вересні 2019 року найбільшою популярністю користувалася Німеччина (27%).