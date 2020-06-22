Четверть украинских больниц не имеют доступа к интернету

"Учреждениям здравоохранения ... принять меры по увеличению доли медицинской помощи, предоставляемой с использованием технологий и мер, применяемых при оказании медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи для обмена информацией в электронной форме (оказания медицинской помощи с применением телемедицины)", - говорится в приказе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 15% населения не имеет доступа к широкополосному интернету, что составляет 6,3 миллиона человек.