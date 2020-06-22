Чверть українських лікарень не мають доступу до інтернету

"Установам охорони здоров'я ... вжити заходів щодо збільшення частки медичної допомоги, що надається з використанням технологій і заходів, що застосовуються при наданні медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв'язку для обміну інформацією в електронній формі (надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини)", - йдеться в наказі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 15% населення не має доступу до широкосмугового інтернету, що становить 6,3 мільйона осіб.