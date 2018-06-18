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Інтерв'ю

Чверть території України охоплена посухою, - Укргідрометцентр

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 14:19
Ілюстративне фото (Pixabey)
Ілюстративне фото (Pixabey)

Посуха в Україні спостерігається переважно в південно-східній частині країни

Чверть території України (25%) охоплена посухою. Про це заявила керівник агрометеорологічного відділу Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, за словами Адаменко, посуха в Україні спостерігається переважно в південно-східній частині країни.

"Посуха охопила південно-східну частину України. Найбільше вона зачепила Запорізьку, Херсонську та Харківську області. Дощі були дуже нерівномірні. Можна говорити, що сильна посуха спостерігається на 25% території України", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні, сьогодні, 18 червня, в південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Теги публікації: Гідрометцентр, засуха  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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