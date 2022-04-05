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Чверть населення України була змушена покинути будинки через війну, - ООН

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Вівторок 05 квітня 2022 17:43
Чверть населення України була змушена покинути будинки через війну, - ООН Фото: чверть населення України була змушена покинути будинки через війну (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Валерія Поліщук

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних справ Мартін Гріффітс заявив, що чверть населення України була змушена покинути свої будинки через повномасштабну війну Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради безпеки ООН з військових злочинів в Україні.

"11,3 млн осіб вже були змушені тікати зі своїх будинків, а понад 4 млн біженців у сусідніх країнах. Ми говоримо про чверть українського населення, вимушених переміститися. Ці цифри будуть збільшуватися, якщо ми не досягнемо миру", - заявив він.

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