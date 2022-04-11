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Почти четверть крупных японских компаний покинули Россию: когда за ними последуют другие

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Токио, Понедельник 11 апреля 2022 04:45
Почти четверть крупных японских компаний покинули Россию: когда за ними последуют другие Teikoku Databank (Фото: facebook.com/Teikoku)
Автор: Константин Широкун

Почти четверть крупных японских компаний, ведущих бизнес в России, решили прекратить свои операции после вторжения Москвы в Украину. Ожидается, что в ближайшее время многие японские компании покинут российский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

В опросе Teikoku Databank участвовало 168 крупных японских фирм, ведущих бизнес в России. 37 компаний заявили, что прекратили свою деятельность с 15 марта на фоне ухудшения ситуации из-за сбоев в логистике и цепочках поставок.

Двадцать восемь из 37 фирм были производителями товаров. Согласно опросу, ни одна компания до войны не планировала полностью уходить с российского рынка. Большинство из 168 японских предприятий находятся в подвешенном состоянии.

С одной стороны, компании хотят избежать репутационных рисков. Если они продолжат работу в стране, то такой шаг инвесторами может быть расценен как поддержка вторжения. Если же японские компании покинут российский рынок, то существует угроза национализации активов предприятий.

"Ожидается, что число фирм, прекращающих свою деятельность в России, возрастет в ближайшие недели, особенно после публикации случаев военных преступлений в Украине", - сообщается в отчете Teikoku Databank.

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