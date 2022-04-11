Майже чверть великих японських компаній покинули Росію: коли за ними підуть інші
Майже чверть великих японських компаній, що ведуть бізнес в Росії, вирішили припинити свої операції після вторгнення Москви в Україну. Очікується, що найближчим часом багато японських компаній покинуть російський ринок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
В опитуванні Teikoku Databank брало участь 168 великих японських фірм, провідних бізнесів в Росії. 37 компаній заявили, що припинили свою діяльність з 15 березня на тлі погіршення ситуації через збої в логістиці та ланцюжках постачання.
Двадцять вісім з 37 фірм були виробниками товарів. Згідно з опитуванням, жодна компанія до війни не планувала повністю йти з російського ринку. Більшість зі 168 японських підприємств знаходяться в підвішеному стані.
З одного боку, компанії хочуть уникнути репутаційних ризиків. Якщо вони продовжать роботу в країні, то такий крок інвесторами може бути розцінений як підтримка вторгнення. Якщо ж японські компанії покинуть російський ринок, то існує загроза націоналізації активів підприємств.
"Очікується, що число фірм, що припиняють свою діяльність в Росії, зросте в найближчі тижні, особливо після публікації випадків військових злочинів в Україні", - повідомляється у звіті Teikoku Databank.
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