Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине

В результате утреннего массированного удара РФ по Украине 2 января четыре человека погибли, еще 92 человека были ранены.

"Более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские. Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", - рассказал он.

Как отметил Зеленский, с 31 декабря российские изверги применили уже около 170 "шахедов" и десятки ракет разных типов.

"Уже третьи сутки наши воины ПВО делают невероятную работу. Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам. Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита. И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней ежедневно и каждую ночь, которые были бы забраны российским террором, если бы не Patriot и другие защитные системы", - добавил президент.

Он констатировал, что в этом году Украина продолжит работу со всеми в мире, кто ценит жизнь, чтобы дополнительно укрепить наш воздушный щит и привлечь Россию к ответственности за совершенное.

"Государство-террорист должно ощутить последствия того, что оно делает", - добавил Зеленский.

Обстрел Украины

Российские войска с утра 2 января нанесли очередной массированный удар по Украине. Под ударом оказались Харьков, Киев и область. Тревога в Киеве длилась около 6 часов. За это время ПВО сбила все БПЛА Shahed и более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал". На данный момент в Киеве известно о 27 пострадавших, погибла женщина. В Харкове - 45 человек пострадали и погибла 91-летняя женщина. В Киевской области известно о 7 раненых и двух погибших. Детальнее - в материале.