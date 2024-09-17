Четверо учениць львівського коледжу потрапили до лікарні через вогнегасник: що сталося

У Львівському професійному коледжі моделювання та ресторанної справи сталася надзвичайна ситуація - впав і здетонував вогнегасник, у результаті чого постраждали четверо учениць.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
За словами керівника відділу професійної освіти Львівської міської ради Богдана Івануся, надзвичайна ситуація трапилась у вівторок, 17 вересня, під час повітряної тривоги.
Допоки учні перебували в укритті, наявний там вогнегасник "впав і здетонував". У результаті четверо дівчат (учениць коледжу) потрапили до лікарні.
"Вогнегасник пусковою частиною впав донизу, що спричинило випуск вуглекислого газу. Через концентрацію випарів дівчата, які перебували найближче до вогнегасника, вчаділи", - пояснив посадовець.
Про обставини, за яких вогнегасник опинився на землі, поки що невідомо.
"Обставини, чому так сталося, чому безпосередньо вогнегасник впав на землю та почав реакційну дію, з'ясовують відповідні служби ДСНС і профільні органи Національної поліції", - уточнив Іванусь.
Після інциденту працівники закладу освіти евакуювали учнів з укриття та перевели в інші, безпечніші, приміщення. На місці працюють рятувальники.
Чотирьох 15-річних постраждалих дівчат оперативно доправили до лікарні Святого Миколая. Усі пацієнтки - у стані середньої важкості, проте медики надають їм всю необхідну допомогу.
З ученицями в лікарні перебувають також і працівники коледжу.
Нагадаємо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) купити вогнегасник для дому радять всім українцям. Це пов'язано зі збільшенням кількості пожеж внаслідок як побутових ситуацій, так і регулярних ворожих атак на українські міста та селища.
Для того, щоб правильно обрати вогнегасник (виходячи із потенційних загроз), необхідно, перш за все, ознайомитись з їхніми різновидами. Після цього варто ретельно дослідити правила користування та експлуатації.
Крім того, оскільки вогнегасник допомагає подолати осередок загоряння лише у разі своєчасного використання, важливо обрати правильне місце його розміщення та зберігання.
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