Четверо учениц львовского колледжа попали в больницу из-за огнетушителя: что произошло

Что известно о чрезвычайной ситуации

По словам руководителя отдела профессионального образования Львовского городского совета Богдана Ивануся, чрезвычайная ситуация произошла во вторник, 17 сентября, во время воздушной тревоги.

Пока ученики находились в укрытии, имеющийся там огнетушитель "упал и сдетонировал". В результате четверо девушек (учениц колледжа) попали в больницу.

"Огнетушитель пусковой частью упал вниз, что повлекло за собой выпуск углекислого газа. Из-за концентрации испарений девушки, которые находились ближе всего к огнетушителю, угорели", - объяснил чиновник.

Об обстоятельствах, при которых огнетушитель оказался на земле, пока неизвестно.

"Обстоятельства, почему так произошло, почему непосредственно огнетушитель упал на землю и начал реакционное действие, выясняют соответствующие службы ГСЧС и профильные органы Национальной полиции", - уточнил Иванусь.

После инцидента работники учебного заведения эвакуировали учащихся из укрытия и перевели в другие, более безопасные помещения. На месте работают спасатели.

Четырех 15-летних пострадавших девушек оперативно доставили в больницу Святого Николая. Все пациентки - в состоянии средней тяжести, однако медики оказывают им всю необходимую помощь.

С ученицами в больнице находятся также работники колледжа.