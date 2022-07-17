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Четверо российских олигархов оспаривают введенные против них санкции в суде ЕС, - WSJ

Фото: четверо российских олигархов оспаривают введенные против них санкции в суде ЕС (pixabay)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские олигархи Роман Абрамович, Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен оспаривают введенные против них санкции в Общем суде ЕС. Они просят суд отменить санкции, утверждая, что их права были нарушены, и отрицая обвинения западных правительств в тесных связях с Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Олигархи подали иски в суд отдельно.

Абрамович, который также имеет португальское гражданство, в своем заявлении отметил, что санкции являются нарушением его фундаментальных прав, которые защищает ЕС. Он требует от Европейского совета выплатить более 1 млн долларов благотворительному фонду, созданному для получения доходов от продажи футбольного клуба "Челси".

По данным WSJ, Абрамович нанял адвокатов в США. Против олигарха там не распространяются санкции, но в прошлом месяце власти выдали ордер на арест двух принадлежащих ему самолетов, поскольку, по их словам, он нарушил более широкие санкции США, летая в Россию.

Авен и Фридман, давние деловые партнеры, которые сейчас проживают в Великобритании, оспаривают утверждения ЕС о том, что они вовлечены в экономические сектора, "обеспечивая значительный источник дохода для правительства Российской Федерации".

Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова отрицают заявления ЕС о том, что они поддерживали войну в Украине. Они также требуют выплаты около 20 тысяч долларов для покрытия расходов.

Отмечается, что Усманов стремился ускорить разбирательство, заявив, что финансовые последствия санкций привели к срыву нескольких бизнес-сделок. Он сказал, что санкции грозят банкротством для трех его компаний. Олигарх также отметил, что санкции коснутся сотрудников и их семей на его предприятиях. Однако в прошлом месяце суд отклонил это ходатайство.

Напомним, Европейская комиссия официально предложила странам ЕС ввести седьмой пакет санкций против РФ.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает продлить санкции против России до 2023 года.

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