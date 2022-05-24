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Четверо погибших в одной многоэтажке. Россияне хаотично обстреливают Северодонецк

Фото: россияне хаотично обстреливают Северодонецк (dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за прошедшие сутки почти непрерывно и хаотично обстреливали Северодонецк. В результате атак в одной из многоэтажек погибли сразу четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Трагедия произошла в старых районах города. Когда полицейские первыми приехали на помощь, они нашли тела двух мужчин и женщины без признаков жизни", - написал Гайдай.

По его словам, еще одна женщина была тяжелораненая. Ей оказали первую помощь и госпитализировали. Умерла она уже на операционном столе.

"Все четверо находились в одной многоэтажке. Вероятно, постоянно там и жили. Или по-соседству. Вчера эта улица оказалась под очень плотным обстрелом - повреждены несколько домов. Всего по городу - минимум шесть. Столько же в Лисичанске, где в одной из многоэтажек удалось спасти жизнь мужчине", - уточнил Гайдай.

Кроме того в результате обстрелов еще четыре дома разрушены в Золотом и три - в Новодружеске.

"Обстрелы очень мощные. Все разрушения не всегда удается посчитать вовремя - трудно добраться до мест событий. Так, с двухдневным опозданием мы получили информацию, что враг вновь расстрелял здание областной специализированной школы. Это интернат для детей в Горном, который имел современные условия для их обучения. "Русский мир" сделал все, чтобы их забрать", - отметил Гайдай.

Он также добавил, что постоянно поступают данные о разрушенных объектах жилого фонда в Попасной и Рубежном.

Относительно событий на фронте - враг сосредоточил усилия на проведении наступательной операции, чтобы окружить Лисичанск и Северодонецк.

"Сейчас, при поддержке артиллерии, ведет штурмовые действия в направлениях Тошковки и Устиновки вблизи Лисичанска. За минувшие сутки отбито шестнадцать атак россиян, уничтожено восемь танков, двадцать две единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль. Подразделения ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и шесть БПЛА типа "Орлан-10", - резюмировал Гайдай.

Фото: в Северодонецке в одной из многоэтажек под обстрелами погибли четыре человека (t.me/luhanskaVTSA)

Напомним, вчера в Северодонецке оккупанты обстреляли скорую, которая везла раненую женщину

Добавим, по словам президента Владимира Зеленского, самая тяжелая боевая ситуация сейчас на Донбассе. Бахмут, Попасная, Северодонецк - в этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность.

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