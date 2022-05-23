Россияне устроили бойню. Зеленский назвал самый сложный участок фронта

Самая тяжелая ситуация на фронте сложилась на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что в этом регионе российские оккупанты устроили бойню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского .

"Самая тяжелая боевая ситуация сейчас - на Донбассе. Бахмут, Попасная, Северодонецк - в этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность", - сказал президент.

Глава государства отметил, что российские войска устроили в этом регионе бойню и пытаются уничтожить все живое. По его словам, никто не разрушал Донбасс так, как это делает сейчас армия России.

"Я благодарен всем нашим воинам, удерживающим позиции и имеющим храбрость контратаковать", - добавил Зеленский.