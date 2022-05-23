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Россияне устроили бойню. Зеленский назвал самый сложный участок фронта

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Киев, Понедельник 23 мая 2022 22:56
Россияне устроили бойню. Зеленский назвал самый сложный участок фронта Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Самая тяжелая ситуация на фронте сложилась на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что в этом регионе российские оккупанты устроили бойню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Самая тяжелая боевая ситуация сейчас - на Донбассе. Бахмут, Попасная, Северодонецк - в этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность", - сказал президент.

Глава государства отметил, что российские войска устроили в этом регионе бойню и пытаются уничтожить все живое. По его словам, никто не разрушал Донбасс так, как это делает сейчас армия России.

"Я благодарен всем нашим воинам, удерживающим позиции и имеющим храбрость контратаковать", - добавил Зеленский.

Напомним, российские войска усилили обстрелы Донбасса. Ежедневно под вражеский огонь попадают десятки городов, поселков и сел. Так, 22 мая оккупанты обстреляли более 45 населенных пунктов. Среди мирного населения есть жертвы и раненые.

Отметим, Зеленский и ранее отмечал, что ситуация на Донбассе складывается очень тяжелая - противник пытается наступать на Славянск и Северодонецк.

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