Четверо футболистов "Шахтера" пропустили тренировку перед игрой с "Динамо"

У "горняков" есть проблемы перед украинским "классико"

Во время сегодняшней тренировки "Шахтера" отсутствовали в общей группе четверо игроков - защитники Сергей Кривцов и Иван Ордец, хавбек Дентиньо и форвард Оларенваю Кайоде. Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Примечательно, что прежде сообщалось об отсутствии защитников и нападающего в общей группе. О наличии проблем со здоровьем у Дентиньо "горняки" ранее не информировали.

В нынешнем сезоне 29-летний бразилец сыграл 14 минут в поединке 1 тура против "Десны" (2:0)

Напомним, ранее стало известно о возвращении в общую группу "горняков" центрбека Ярослава Ракицкого.

Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится завтра, 3 августа, на НСК Олимпийский. Начало - в 19:00.