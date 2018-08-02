Четверо футболістів "Шахтаря" пропустили тренування перед грою з "Динамо"
У "гірників" є проблеми перед українським "класико"
Під час сьогоднішнього тренування "Шахтаря" були відсутні в загальній групі четверо гравців - захисники Сергій Кривцов і Іван Ордець, хавбек Дентіньо і форвард Оларенваю Кайоде. Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Примітно, що раніше повідомлялося про відсутність захисників і нападника в загальній групі. Про наявність проблем зі здоров'ям у Дентіньо "гірники" раніше не інформували.
У нинішньому сезоні 29-річний бразилець зіграв 14 хвилин у поєдинку 1 туру проти "Десни" (2:0)
Нагадаємо, раніше стало відомо про повернення в загальну групу "гірників" центрбека Ярослава Ракицького.
Матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться завтра, 3 серпня, на НСК Олімпійський. Початок - о 19:00.