Четверо футболістів "Шахтаря" пропустили тренування перед грою з "Динамо"

У "гірників" є проблеми перед українським "класико"

Під час сьогоднішнього тренування "Шахтаря" були відсутні в загальній групі четверо гравців - захисники Сергій Кривцов і Іван Ордець, хавбек Дентіньо і форвард Оларенваю Кайоде. Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Примітно, що раніше повідомлялося про відсутність захисників і нападника в загальній групі. Про наявність проблем зі здоров'ям у Дентіньо "гірники" раніше не інформували.

У нинішньому сезоні 29-річний бразилець зіграв 14 хвилин у поєдинку 1 туру проти "Десни" (2:0)

Нагадаємо, раніше стало відомо про повернення в загальну групу "гірників" центрбека Ярослава Ракицького.

Матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться завтра, 3 серпня, на НСК Олімпійський. Початок - о 19:00.