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До четверга майже без опадів, проте з морозом до -14: прогноз погоди на тиждень

Понеділок 04 грудня 2023 17:30
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До четверга майже без опадів, проте з морозом до -14: прогноз погоди на тиждень Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні до четверга переважно буде без опадів. Проте очікується мороз до -14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

У вівторок та середу, 5 та 6 грудня, переважно буде без опадів. Температура вночі у західних та північних областях становитиме -5 -10 градусів. При цьому місцями температура опуститься до 14 градусів морозу.

Вдень температура становитиме 0 -5 градусів. На решті території вночі буде -1 -6, а вдень від -2 до +4. Однак в Криму повітря прогріється до +8 градусів.

У четвер, 7 грудня, вночі у південній частині, а вдень в більшості областей прогнозується невеликий сніг, на крайньому півдні з дощем.

Температура у північних областях становитиме вночі -4 -10 градусів, а вдень -1 -6. На решті території буде вночі 0 -6 градусів, а вдень від -3 до +2. При цьому на крайньому півдні країни очікується до +6.

В Україні, крім західних областей, буде невеликий сніг, у південній частині невеликий мокрий сніг та дощ, а в Криму - помірний дощ. Аналогічна погода очікується і в пʼятницю, 8 грудня.

Температура повітря вночі та вдень буде -1 -7 градусів. При цьому вночі 8 грудня у західних областях місцями до -8 -13 градусів. У південній частині вночі та вдень від -4 до +2, а в Криму +2 +8.

Погода і Україні в грудні

Синоптики розповіли, якою погода буде в грудні 2023 року. Крім того, в Україні середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вищою за норму.

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