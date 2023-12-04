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До четверга почти без осадков, но с морозом до -14: прогноз погоды на неделю

Понедельник 04 декабря 2023 17:30
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До четверга почти без осадков, но с морозом до -14: прогноз погоды на неделю Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине до четверга преимущественно будет без осадков. Однако ожидается мороз до -14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Во вторник и среду, 5 и 6 декабря, преимущественно будет без осадков. Температура ночью в западных и северных областях составит -5 -10 градусов. При этом местами температура опустится до 14 градусов мороза.

Днем температура составит 0 -5 градусов. На остальной территории ночью будет -1 -6, а днем от -2 до +4. Однако в Крыму воздух прогреется до +8 градусов.

В четверг, 7 декабря, ночью в южной части, а днем в большинстве областей прогнозируется небольшой снег, на крайнем юге с дождем.

Температура в северных областях составит ночью -4 -10 градусов, а днем -1 -6. На остальной территории будет ночью 0 -6 градусов, а днем от -3 до +2. При этом на крайнем юге страны ожидается до +6.

В Украине, кроме западных областей, будет небольшой снег, в южной части небольшой мокрый снег и дождь, а в Крыму - умеренный дождь. Аналогичная погода ожидается и в пятницу, 8 декабря.

Температура воздуха ночью и днем будет -1 -7 градусов. При этом ночью 8 декабря в западных областях местами до -8 -13 градусов. В южной части ночью и днем от -4 до +2, а в Крыму +2 +8.

Погода и Украина в декабре

Синоптики рассказали, какой погода будет в декабре 2023 года. Кроме того, в Украине средняя месячная температура будет на 1-1,5 градуса выше нормы.

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