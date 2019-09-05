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У четвер Зеленський може прийти на засідання фракції "Слуга народу"

Новини » Політика    05.09.2019 - 15:04
У четвер Зеленський може прийти на засідання фракції "Слуга народу"
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

На засіданні буде обговорюватись підготовка до пленарного тижня

Сьогодні, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський може відвідати засідання фракції "Слуга народу". Про це у коментарі РБК-Україна повідомила представник уряду у Верховній раді, нардеп Ірина Верещук.

На засіданні обговорять підготовку до пленарного тижня роботи ВР.

"Засідання фракції сьогодні планується близько 18:00. На засіданні фракції буде обговорюватись підготовка до пленарного тижня. Підготовка законопроектів, комітети. Все, що стосується внутрішньої організації роботи", - повідомила Верещук.

За її словами, на засідання фракції може прибути президент.

"Чи буде президент - невідомо поки що достеменно. Ви ж бачите, які події відбуваються, тому не особливо можемо розраховувати. Ми засідання фракції проводимо для себе, дуже сподіваємось, що буде президент, побачимо. А буде прем'єр - ще краще, хто би не був, ми будемо раді", - підсумувала парламентар.

Крім того, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що у Раді проводитимуть регулярні засідання фракції.

"Сьогодні відбуватиметься засідання фракції. Так, фракція буде зустрічатись регулярно для обговорення законопроектів, що напрацьовуються комітетами, подаються президентом і Кабміном. Дискусії у нас ідуть постійно - в комітетах, в групах, а потім виносяться ще на спільне обговорення у фракції", - розповіла Кравчук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив ветування законопроектів про хімічну кастрацію педофілів, державну підтримку "Пласту" і про відповідальність за порушення при закупівлі в оборонній сфері, прийнятих парламентом попереднього скликання.

Як писало РБК-Україна раніше, правовий комітет Верховної ради розгляне невідкладні законопроекти президента Володимира Зеленського в п'ятницю, 6 вересня. Зокрема, комітет розгляне по суті чотири законопроекти, які визначені президентом як невідкладні.

Додамо також, у Раді озвучили терміни розгляду в Конституційному суді України семи законопроектів авторства президента Володимира Зеленського. Так, представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що у суду є два місяці для розгляду президентських законопроектів.

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Новини України Володимир ЗеленськийСлуга народа
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