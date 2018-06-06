В четверг утром состоится заседание фракции БПП

Также на заседании обсудят вопрос замминистра здравоохранения Линчевского

В четверг, 7 июня 2018 года, утром состоится заседание парламентской фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом сообщил глава фракции Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, будет обсуждаться вопрос представления об отставке министра финансов Александра Данилюка.

"Еще один вопрос, который будет обсуждаться на совете фракции - это вопрос заместителя министра здравоохранения Линчевского", - сказал Герасимов.

Напомним, Кабинет министров Украины внес в парламент представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка. Так, в Раде зарегистрирован проект постановления №8433 "Об увольнении Данилюка А.А. с должности министра финансов Украины". В настоящий момент текст постановления отсутствует на сайте парламента.

Глава правительства Владимир Гройсман подписал представление в Верховную раду Украины об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов. По его словам, Данилюк "после спровоцированного им конфликта на заседании правительства позволил себе действия, которые несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров".