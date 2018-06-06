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В БПП рассказали о ходе дискуссии о спорной поправке законопроекта об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    06.06.2018 - 12:19
Фото: Сергей Березенко (РБК-Украина)
Фото: Сергей Березенко (РБК-Украина)

Речь идет о положении относительно международного совета экспертов

Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Сергей Березенко рассказал о ходе дискуссии о спорной поправки законопроекта об антикоррупционном суд. Об этом он сказал журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас нарабатывается сбалансированное комбинированное решение о том, как будет принимать решения ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей Украины - ред), но только при условии, если с ней соглашается значительное количество членов международного совета экспертов. Это то, что написано в выводах Венецианской комиссии. Это жестче, чем было предложено в законопроекте 6110", - сообщил Березенко.

По его словам, комиссия, которая будет определять добродетель, в первой формуле должна насчитывать шесть человек от власти, поданных от АП, ВР и Минюста. Также часть комиссии должна быть представлена ​​экспертами.

"Сейчас мы говорим, что это должно быть 2-3 от экспертов. Возможно, мы выйдем на 4. В этом вопросе как раз и идет дискуссия", - добавил нардеп.

Напомним, вчера спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал народных депутатов присоединиться к работе над законопроектом об антикоррупционном суде на заседании комитета по вопросам правовой политики и правосудия в среду.

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Теги публикации: Сергей Березенко, антикоррупционный суд, Блок Петра Порошенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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