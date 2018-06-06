У четвер зранку відбудеться засідання фракції БПП

Також на засіданні обговорять питання заступника міністра охорони здоров'я Лінчевського

У четвер, 7 червня 2018 року, зранку відбудеться засідання парламентської фракції "Блок Петра Порошенка". Про це повідомив голова фракції Артур Герасимов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, буде обговорюватись питання подання щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка.

"Ще одне питання, яке буде обговорюватись на раді фракції - це питання заступника міністра охорони здоров‘я Лінчевського", - сказав Герасимов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс до парламенту подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка. Так, у Раді зареєстрований проект постанови №8433 "Про звільнення Данилюка О.О. з посади міністра фінансів України". На даний момент текст постанови відсутній на сайті парламенту.

Глава уряду Володимир Гройсман підписав подання до Верховної ради України на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. За його словами, Данилюк "після спровокованого ним конфлікту на засіданні уряду дозволив собі дії, які несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів".