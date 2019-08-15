У четвер підготовча група нової Ради збереться на чергове засідання

Фото: засідання підготовчої групи нової Ради (Віталій Носач/РБК-Україна)

На засіданні мають затвердити кількість комітетів

Чергове засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів відбудеться у четвер, 15 серпня, о 16:00. Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної ради.

Вказано, що на засіданні підготовчої депутатської групи мають бути затверджені кількість комітетів нової Ради, їх назви та предмети відання.

Нагадаємо, в середу, 14 серпня, в парламенті пройшло друге засідання для підготовки сесії нової Ради. Під час засідання народні депутати планували обговорити кількість комітетів Ради. Також повинні були визначатися зі складом парламентських комітетів, хто з представників політичних сил може їх очолити.

Як писало РБК-Україна, раніше група обраних нардепів визначилася з датою проведення першого засідання Ради 9 скликання. Так, обговорювалися чотири дати: 20,27 і 29 серпня, а також 3 вересня. Під час обговорення було вирішено провести урочисте засідання нової Ради 29 серпня.

Відзначимо, глава Верховної ради Андрій Парубій скликав перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України. Воно відбулося 9 серпня.