В четверг акционеры "Укрнафты" рассмотрят прекращение полномочий Коболева

Планируется проголосовать за прекращение полномочий председателя набсовета Коболева и членов набсовета "Укрнафты"

В четверг, 14 июня, на общем собрании акционеров ПАО "Укрнафта" состоится переизбрание председателя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева главой наблюдательного совета. Об этом РБК-Украина сообщил источник, знакомый с ситуацией в компании.

В частности, согласно повестке дня общего собрания, планируется проголосовать за прекращение полномочий председателя наблюдательного совета Андрея Коболева и членов наблюдательного совета "Укрнафты", в частности Витренко, Коновца, Теклюка, Пожидаева и других.

После этого будет избрано новых членов наблюдательного совета "путем кумулятивного голосования из числа кандидатов, предложенных акционерами". Срок полномочий новых членов наблюдательного совета - три года.

Кроме этого, планируется рассмотреть отчеты правления и наблюдательного совета, а также заключения внешнего аудита за 2017 год. Также будет утвержден годовой отчет и баланс ПАО "Укрнафта".

Напомним, ранее Лондонский международный арбитражный суд в споре по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" против НАК "Нафтогаз" постановил, что ключевые положения акционерного соглашения между "Нафтогазом" и компаниями Игоря Коломойского по корпоративному управлению "Укрнафты" не подлежат исполнению. Таким образом, Коломойский проиграл "Нафтогазу" в Лондоне по ключевым пунктам соглашения по "Укрнафте".