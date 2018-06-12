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У четвер акціонери "Укрнафти" розглянуть припинення повноважень Коболєва

НовиниПолітика    12.06.2018 - 17:19
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Планується проголосувати за припинення повноважень голови наглядової ради Коболєва та членів наглядової ради "Укрнафти"

У четвер, 14 червня, на загальних зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта" відбудеться переобрання голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва головою наглядової ради. Про це РБК-Україна повідомило джерело, ознайомлене із ситуацією у компанії.

Зокрема, згідно з порядком денним загальних зборів, планується проголосувати за припинення повноважень голови наглядової ради Андрія Коболєва та членів наглядової ради "Укрнафти", зокрема Вітренка, Коновця, Теклюка, Пожидаєва та інших.

Після цього буде обрано нових членів наглядової ради "шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами". Строк повноважень нових членів наглядової ради - три роки.

Окрім цього, планується розглянути звіти правління та наглядової ради, а також висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік. Також буде затверджено річний звіт і баланс ПАТ "Укрнафта".

Нагадаємо, раніше Лондонський міжнародний арбітражний суд в спорі за позовом міноритарних акціонерів "Укрнафти" проти НАК "Нафтогаз" ухвалив, що ключові положення акціонерної угоди між "Нафтогазом" і компаніями Ігоря Коломойського з корпоративного управління "Укрнафти" не підлягають виконанню. Таким чином, Коломойський програв "Нафтогазу" в Лондоні за ключовими пунктами угоди по "Укрнафті".

"Газпром" намагається оскаржити рішення арбітражу на основі лінгвістичної експертизи, - Коболєв "Укрнафта" виплатила 300 млн гривень податкового боргу
Теги публікації: Андрей Коболев, Укрнафта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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