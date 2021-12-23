"Четкий ответ Путину": преемник Меркель в ХДС выступил за поставки оружия Украине

Вероятный преемник Ангелы Меркель на посту лидера немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выступает за поставки оружия Украине. По его словам, президенту России Владимиру Путину нужно дать "четкий ответ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью FAZ .

По мнению Мерца, на фоне скопления российских войск возле Украины российскому президенту нужно дать "четкий и решительный ответ".

"Вплоть до вопроса о том, можно ли помочь Украине противостоять такой угрозе с помощью оборонительного оружия", - отметил Мерц.

Он также назвал запросы Украины на поставку оружия из Германии приемлемыми с учетом возможной эскалации.