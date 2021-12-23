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"Четкий ответ Путину": преемник Меркель в ХДС выступил за поставки оружия Украине

Автор: Юлия Бойко

Вероятный преемник Ангелы Меркель на посту лидера немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выступает за поставки оружия Украине. По его словам, президенту России Владимиру Путину нужно дать "четкий ответ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью FAZ.

По мнению Мерца, на фоне скопления российских войск возле Украины российскому президенту нужно дать "четкий и решительный ответ".

"Вплоть до вопроса о том, можно ли помочь Украине противостоять такой угрозе с помощью оборонительного оружия", - отметил Мерц.

Он также назвал запросы Украины на поставку оружия из Германии приемлемыми с учетом возможной эскалации.

Напомним, ранее немецкое издание Bild писало о том, что Ангела Меркель на посту канцлера Германии могла лично блокировать поставку оборонительного вооружения в Украину через НАТО.

Еще весной Украина направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты черноморского побережья. В этом списке были системы противоракетной обороны.

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ГерманияОружие в Украине