"Четкий ответ Путину": преемник Меркель в ХДС выступил за поставки оружия Украине

Вероятный преемник Ангелы Меркель на посту лидера немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выступает за поставки оружия Украине. По его словам, президенту России Владимиру Путину нужно дать "четкий ответ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью FAZ.
По мнению Мерца, на фоне скопления российских войск возле Украины российскому президенту нужно дать "четкий и решительный ответ".
"Вплоть до вопроса о том, можно ли помочь Украине противостоять такой угрозе с помощью оборонительного оружия", - отметил Мерц.
Он также назвал запросы Украины на поставку оружия из Германии приемлемыми с учетом возможной эскалации.
Напомним, ранее немецкое издание Bild писало о том, что Ангела Меркель на посту канцлера Германии могла лично блокировать поставку оборонительного вооружения в Украину через НАТО.
Еще весной Украина направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты черноморского побережья. В этом списке были системы противоракетной обороны.